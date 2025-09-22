Ден преди Софийският апелативен съд да реши окончателно мярката за неотклонение на арестувания варненски кмет - пореден протест в защита на Благомир Коцев в морската столица.

Протестното шествие тази вечер потегли от „Червения площад” във Варна и то преминава по основните булеварди на града. По-късно се очаква хората да се отправят и към Съдебната палата.

За пореден път протестиращите настояват за незабавното освобождаване както на варненския кмет Благомир Коцев, така и на двамата общински съветници, които са в ареста вече повече от 2 месеца.

Бившият зам.-кмет на Варна: Не съм уличавал Благомир Коцев в извършване на престъпление

Междувременно бившият зам.-кмет Диан Иванов, който е сочен и за ключов свидетел по делото, днес излезе с нов пост в социалните мрежи. Той за пореден път заявява, че показанията му са били дадени под натиск и категорично подчертава, че в тях не е уличил кмета на града за извършване на престъпление.

Крайното решение за съдбата на Коцев би трябвало да бъде взето утре от Апелативния съд в София.