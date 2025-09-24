-
Коментар на Мира Добрева, Илко Ганев и Чавдар Влъчков
В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми у нас коментираха журналистът Мира Добрева, театроведът Илко Ганев и икономистът Чавдар Влъчков.
Първата от тях беше свързана с промените в Изборния кодекс и ще гарантира ли машинното броене честен вот?
Зеленски: Тръмп ми вярва повече, отколкото на Путин
След това гостите обсъдиха и въпроса има ли завой на Белия дом в политиката спрямо Украйна след срещата ан Тръмп и Зеленки в кулоарите на срещата на ООН?
Редактор: Станимира Шикова
