В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми у нас коментираха журналистът Мира Добрева, театроведът Илко Ганев и икономистът Чавдар Влъчков.

Първата от тях беше свързана с промените в Изборния кодекс и ще гарантира ли машинното броене честен вот?

Зеленски: Тръмп ми вярва повече, отколкото на Путин

След това гостите обсъдиха и въпроса има ли завой на Белия дом в политиката спрямо Украйна след срещата ан Тръмп и Зеленки в кулоарите на срещата на ООН?

Редактор: Станимира Шикова