В петък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Мира Добрева, театроведът Илко Ганев и архитектът Любомир Георгиев.

Казусът с варненския кмет Благомир Коцев, се премести и на европейски терен. Поставен беше и въпросът за парите по ПВУ. И въпреки че на този етап средствата не са застрашени, новините от последните дни ни дават повод да коментираме дали трябва да търсим европейска помощ при решаване на проблемите у нас?

И още: Българските волейболисти на световен полуфинал - разговор за успеха, патриотизма, но и за това различни ли са оценките за тях в обществото?

Гледайте мненията по тези две теми.