Австралийски учени създадоха специален сорт ечемик, от който се получава растително мляко. У нас засега от тази култура масово се използват сортове за фураж и малц, но тя може да има много по-широко приложение не само в хранителната промишленост, но дори в козметиката и строителството.

В древен Вавилон са правили тухли от ечемичено брашно, които са били много по-скъпи и много по-устойчиви на природните явления отколкото обикновените тухли, правени от глина.

В България пък днес се използва сламата за градеж на къщи.



„Извън традиционната употреба се оказва, че дори може да бъде заместител на кафето. Освен това ечемикът може да бъде използван за козметични процедури, тъй като водата, която се получава от него при изваряване е много щадяща кожата и хидратира. Ечемикът може да се използва дори в строителството на къщи, защото сламата му е много здрава”, обясни селекционерът в ДЗИ-Генерал Тошево доц. Христо Стоянов.

Пивоварните му качества пък са добре познати на любителите на уиски и бира, но и мляко.



„Естествено, за да бъде пълноценен един такъв продукт, приготвен от ечемик, трябва да има подобно на млякото високо протеиново съдържание. Освен това трябва да съдържа и определено количество захари. Знаете, че в истинското мляко от животински произход имаме лактоза, докато тук ще имаме някои от другите видове въглехидрати, които са характерни за растенията”, добави той.

Недостиг, излишък и баланс: Как да консумираме протеин разумно

За да е добър заместител, разработката трябва да включва и мазнини.



„Ние започнахме преди 2 години изследвания за съдържание на масло в тритикале, така че селекционно може да се насочи ечемикът за производство на мляко. Това не е проблем, стига да има кой да го работи”, посочи Стоянов.

Насърчаваме екип на гимназията по туризъм в Добрич да експериментира.

„Млякото от ечемик приготвяме, след като накиснем ечемика предварително, за да може да се хидратира и активира. След което се блендира с вода в блендера. Прецежда се и след това прецедената течност можем да овкусим, да подсладим с фурми, с различни билки, подправки, водорасли и др.”, каза преподавателят по професионална подготовка в ПГТ „П.К.Яворов” - Добрич Милена Ненчева.

Начините на приготвяне са топъл и студен. При първия вариант са необходими 10 - 15 минути престой на зърната във водата, а при втория - едно денонощие.

„При топлия начин се накисват зърната с вода при температура 60-80 градуса, след което се смилат. При студения начин директно се смила в блендер с течност”, подчерта Ненчева.

Получената течност е алтернатива на ядковите млека и чудесна основа за протеинови шейкове.



„Моите наблюдения са, че доста хора все по-често употребяват ядкови и млека от семки. Към тях се обръщат хора, които имат здравословни проблеми. Най-сериозният от тях е непоносимостта към лактоза. Аз имам приятел, който много често се подува дори само при капчица мляко в кафето или сметанка - подува се, поти се, почва да се зачервява. Докато консумацията на ядкови млека обогатява вкуса на кафето или напитките, които обикновено се консумират с мляко, обаче без да има тези негативни последствия”, разказа преподавателят по теория и практика на професията в ПГТ „П.К.Яворов” – Добрич Калоян Димитров.

Растителните млека имат приложение в печива и дори в приготвянето на сладолед.

„Ядковите млека, в частност млякото от ечемик, много добре влияят на стомашно-чревната перисталтика. Това е много сериозен плюс спрямо кравето мляко, което пък я забавя. Освен това при производството на ядкови млека няма сериозна термична обработка и се запазва в голяма част ензимния, витаминния състав, макро -и микронутриенти, които пък като попаднат в организма, влияят благоприятно на всички функции”, допълни учителят.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Дарина Методиева