-
Нов обрат преобръща Войната на племената в “Игри на волята”
-
„На кафе“ с Даниел Пеев – Дънди, Юлиян Костов, Еванджелин Лили, Здрава Каменова и София Бобчева
-
Мути от Big Brother: Извинявам се за случката с Цецо, с когото бях доста нетактичен
-
Емоционална среща с Румен Луканов в "Сделка или не"
-
Задружкови срещу Акулови в "Семейни войни"
-
Мути от Big Brother през сълзи: Прекалих с това, което наговорих за Цецо! (ВИДЕО)
Коментар на Деси Добрева, Иван Христов и Симеон Колев
В понеделник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Деси Добрева, продуцентът Иван Христо и журналистът Симеон Колев.
Еуфорията около сребърния медал на Световното първенство по волейбол, която измести злободневните теми и ни даде глътка въздух от обичайния новинарски поток.
И още: Дезинформацията, която дебне отвсякъде. Този път социалните мрежи станаха терен за дебат истински ли са снимките на световни лидери със семейство Тръмп по време на традиционната вечеря, която американският президент дава в рамките на общото събрание на ООН.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни