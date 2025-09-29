В понеделник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Деси Добрева, продуцентът Иван Христо и журналистът Симеон Колев.

Еуфорията около сребърния медал на Световното първенство по волейбол, която измести злободневните теми и ни даде глътка въздух от обичайния новинарски поток.

И още: Дезинформацията, която дебне отвсякъде. Този път социалните мрежи станаха терен за дебат истински ли са снимките на световни лидери със семейство Тръмп по време на традиционната вечеря, която американският президент дава в рамките на общото събрание на ООН.

