Във вторник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Деси Добрева, продуцентът Иван Христов и журналистът Симеон Колев.

Имаме ли българска мечта? Има ли обща цел, която да дава посока на обществото и кои са лидерите, които могат да формулират идея, в която повечето българи да намерят смисъл? Със сълзи на радост и огромна гордост близките на момчетата от волейболния отбор ги посрещнаха на правителствения вип на летище София. Спортистите ни споделиха, че още не могат напълно да осъзнаят какво са постигнали.

И още: Друг национален спорт, в който сме шампиони от години, без обаче да е повод за гордост - корупцията. Последният случай, при който служители на Автомобилна администрация поискаха подкуп с гугъл транслейт от чуждестранните шофьори на тировете, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс. Този случай постави остро въпроса колко далеч се простира корупцията по етажите на агенцията.

Цялото предаване гледайте във видеото.