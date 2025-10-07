Днес думата инвитро (in vitro fertilization, IVF) вече не е само медицински термин — тя носи надежда, трепет и шанс за нов живот. За много двойки, сблъскали се с безплодие, инвитро се превръща в последната надежда, че могат да станат родители. Но каква е границата между науката и чудото — и какво ни носи бъдещето?

По темата говори д-р Елена Бангеева, един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България. С повече от 10 години опит и стотици успешни случаи зад гърба си, тя е посветена на това да помогне на двойките да осъществят мечтата си за собствено дете.

Как работи инвитро — кратко за медицинската страна

Процедурата започва с хормонална стимулация: жената получава медикаменти, които стимулират яйчниците да произведат повече яйцеклетки. Следва — пункция за извличане на яйцеклетки и обработка на семенна течност от партньор или донор. В лабораторията яйцеклетките се оплождат — често с метода ICSI (интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид във вътрешността на яйцеклетката). Получените ембриони се култивират няколко дни, докато достигнат стадий, подходящ за трансфер в матката. Ако ембрионът се имплантира успешно, започва бременност.

В комбинация с това може да се прилагат генетични тестове (например PGT, предварително генетично изследване), които помагат да се подберат ембриони без хромозомни аномалии, намалявайки риска от спонтанен аборт или генетични заболявания. Технологиите през десетилетията доведоха до значително подобрение в успеха на процедурите.

Новите иновации, които променят играта

Медицината не стои на едно място и напоследък се виждат няколко нови, обещаващи направления, които може да променят бъдещето на инвитро:

• Изкуствен интелект в избора на ембрион — AI алгоритми анализират изображения и данни от ембриони, предсказват кои имат най-голям шанс за имплантация и здраво развитие, и помагат на ембриолозите да вземат по-прецизни решения.

• Неинвазивни методи за анализ на ембриони — вместо да се правят инвазивни проби, нови техники се стремят да „четат“ жизнеността на ембрионите, чрез анализ на течности, метаболити и малки молекули около тях, без да нанасят щета.

• Оптимизация на лабораторните условия, микрофлуидика и роботика — автоматизация, микронасочени среди и усъвършенствани инкубатори позволяват по-добър контрол над средата, в която ембрионите се развиват, минимизирайки стреса върху тях.

Между науката и чудото

Всяка двойка, преминала през тази процедура, знае, че успехът на инвитро не се измерва само в проценти, а в радостни сълзи, в първия ултразвук, в туптенето на едно малко сърце.

Затова и въпросът „Наука или чудо?“ няма еднозначен отговор. Инвитро е върхово постижение на медицината, но и чудото на новия живот. То е доказателство, че когато знанието и надеждата вървят ръка за ръка, граници почти не съществуват.

Д-р Елена Бангеева завършва Медицински университет в София, след което специализира в областта на репродуктивната медицина. Тя е член на множество международни организации и редовно участва в научни конференции и семинари.

Квалификации

Специализации по Ехография и доплер в Акушерството и гинекологията, Ендоскопска хирургия (Франция и Белгия) и Асистирана репродукция.

Член на Европейската асоциация по асистирана репродукция и ембриология;

Участие в множество български и световни конгреси и постоянно обмяна на опит с водещи професори в чужбина.

Д-р Елена Бангеева е част от екипа специалисти на МЦ Доверие в София.

Редактор: Станимира Шикова