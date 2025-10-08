-
Коментар на Ваня Кастрева, Ива Екимова и Георги Иванов
В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха образователният експерт Ваня Кастрева, пиар експертът Ива Екимова и журналистът Георги Иванов.
Първата тема в предаването беше предложението на СДС за забрана президентът да участва в политиката 2 години след края на мандата си.
След това гостите обсъдиха и реформите в образованието, след като парламентът прие на първо четене въвеждането на новия учебен предмет „Добродетели и религия“.
Цялото предаване гледайте във видеото.
