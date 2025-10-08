В кулоарите на парламента в тема се превърна и предложение на председателя на СДС Румен Христов, изказано пред обществената телевизия. Според него, след изтичане на втория си мандат, президентът не трябва да участва в активната политика за период от 2 години.

"Навремето правеха закон - кмет да не може да бъде лидер на партия. Целта беше аз да не мога да направя ГЕРБ и какво се случи? Обратното. Така че предполагам Румен Христов нещо такова си е мислел, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой", смята Бойко Борисов.

Опозицията атакува Борисов заради статия в „Уолстрийт Джърнъл“

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че ще бъде против президентът да не си направи партия. "Румен Радев да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари които заграби от българските граждани последните 5 години. Искам го на терена", каза Пеевски.



Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък смята, че Румен Христов трябва да си почине. "Той в момента е като вестоносец на един умрял субект - СДС", каза той.

Редактор: Цветина Петкова