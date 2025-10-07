Част от опозицията в Народното събрание с нова атака към мнозинството. От „Възраждане” внесоха сигнал в прокуратурата заради статия в „Уолстрийт Джърнъл“, а от „Величие” ще търсят подкрепа за вот на недоверие.

Според тази статия, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е обсъдил със сина на американския президент Доналд Тръмп евентуална инвестиция на САЩ в част от газопровода „Турски поток”, както и в дял от „Лукойл”.

Също така според американското издание Бойко Борисов е разговарял за „облекчаване на санкциите по глобалния закон „Магнитски” за негови близки съюзници”.

Доналд Тръмп-младши беше на посещение в България през април. Още тогава стана ясно, че е имал среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, без да се уточняват теми на разговор. Според заместник-председателя на партията Томислав Дончев, скандалът е американска, а не българска интрига.

„Той не може да договаря, може да разговаря. Под риск е всеки политик, който обсъжда с компания или политически представител ново съоръжение, ядрена централа, газопровод. Всеки разговор може да се претвори и интерпретира в някаква посока. Впрочем си спомних разговорите от преди 4-5 години, че тази тръба на „Балкански поток” е губеща, ще остане празна, а сега се оказа ценна. Това си мисля, че не е българска, а е американска интрига”, заяви Дончев.

Опозицията прочете статията по друг начин. „Когато има среща на подобно равнище, не се обяви нищо и след това стане ясно, че са обсъждани размяна на активи срещу освобождаване от „Магнитски” на определен политик това е притеснително и заслужава изслушване, заслужава комисия в НС”, заяви Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Още информация поискаха и от „Възраждане”, които подадоха сигнал в прокуратурата срещу Бойко Борисов. „Става въпрос за държавна измяна, много сериозно посегателство срещу държавния суверенитет. Един политик си позволява да търгува българска и чужда собственост в замяна на личен партиен интерес”, заяви лидерът на партията Костадин Костадинов.

„Величие” видяха в това следваща тема за вот на недоверие. „Имаме човек, който е ръководител на най-голямата партия в парламента, която е излъчила премиер, който говори със сина на Тръмп да разменим национален интерес, за да може на престъпниците да им бъде махнато наказанието и това прескача всякакви граници”, заяви Ивелин Михайлов.

„Сега очаквам, че ще завали и затова да има вот на недоверие, предполагам следващата тема ще е че ще завали и сняг. Търсенето на инвеститори в различни български проекти е правилно. Ако погледнем позициите на „Възраждане” по-скоро те обслужват чужди интереси”, заяви депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Все още не е ясно дали „Величие” биха събрали достатъчно подписи за внасяне на такъв вот.

