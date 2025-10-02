„Вчера ПАСЕ, след 27 години, падна мониторинговия механизъм за България . В него две години се правиха какви ли не проверки. Вчера всички в Европа, с изключение на Северна Македония, гласуваха мониторинга за България да отпадне. Както за Шенген, Европейския банков съюз и еврозоната, така и сега трябваше да дойде това управление от тази група партии, за да падне и този механизъм”. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента в четвъртък.

„Службите стоят обезглавени – или поне част от тях. В зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. Само той еднолично си назначава конституционни съдии. Да, Конституцията му дава това право. Но тези, които излъчва парламентът, са след изслушване, след дебати пред вас. Що се касае до неговите квоти, осъмваме с еднолично решение. По същия начин еднолично назначаваше и шефовете на службите. И сега, когато някой не му харесва, той го спира. А службите трябва да работят. Защото, ако има една тема, която трябва да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни, това е войната. Влошаването на отношенията между Русия и Щатите, между Русия и Европа. Това е нещо, което ме притеснява – светът уверено върви към война. Агресията, която Русия употребява, е чудовищна. Тя не спира. И адекватните реакции, които Европа и Америка подготвят, няма да успокоят нещата. Трябва да имаме много силни служби, добре организирани”, каза още Борисов.

Той заяви, че ще препоръча депутатите от ГЕРБ да подкрепят законопроекта за назначаване на шефове на спецслужбите. „Деньо Денев, Тонев, военното разузнаване са негови назначения”, отбеляза още лидерът на ГЕРБ.

Той препоръча на президента да не си играе с правителството, „което е също толкова легитимно избрано като него“.

Относно задържания българин от флотилията в Газа, Борисов каза: „Българската държава трябва да провери по каква работа е бил там и след това да направим всичко необходимо - като за всеки българин, така, както сме правили винаги”.

