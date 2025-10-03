"Когато хвърляш камъни от стъклена къща, нормално е някой да счупи и твоята. Той го правеше целенасочено всеки ден. Еднолично назначаваше службите години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът". Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по адрес на президента Румен Радев.

Борисов коментира още, че поведението на държавния глава от последните четири години е "да разделя нацията по всички теми". "Харесва само "Величие“, "Възраждане“ и МЕЧ, които вървят с него. Ползва хората си в Конституционния съд, за да вкара "Величие“ в парламента и те да събират подписи за вот на недоверие“, добави лидерът на ГЕРБ.

Борислав Сарафов е законен и.ф. главен прокурор - така Борисов коментира становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС), според която той не заема поста си легитимно от 21 юли насам.

Относно скандала с НСО лидерът на ГЕРБ заяви: "Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО с всички екстри. Никой не пипа неговите коли. Администрацията на президента с какво е по-различна от тези на Министерски съвет и на парламента? Кои коли му взимаме?", попита Борисов.

По тази тема коментар направи и лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. "Никакви коли не се отнемат от президента Радев. Става дума за администрацията, която се е разпищолила с луксозни автомобили. Гледах го вчера как е истерясал - жалка гледка. Ходи по някакви места да се скатае, за да го отразят, страда особено. Истерясал е защото се сменят неговите шефове на службите, които правят похлупаци върху Копринката", каза Пеевски.

