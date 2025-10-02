-
Зеленски: Европа се нуждае от политическа воля, за да прекъсне връзките с Русия
-
Окончателно: Председателят на ДАНС ще се избира от парламента
-
Николай Младенов за новото американско предложение за прекратяване на войната в Газа
-
Веселин Вучков: Сарафов не трябва повече да изпълнява функциите на главен прокурор
-
След като ВКС съобщи, че не признава легитимността на Сарафов: Какви са реакциите (ОБЗОР)
-
Дора Янкова: Има 2,5 милиарда лева за саниране и енергийна ефективност до 2029 г.
Според държавния глава промените в законите за службите ще нарушат баланса между институциите
Президентът Румен Радев коментира планираните промени в службите, които се гласуват в Народното събрание. Коментарът му дойде в отговор на атаки от управляващите.
Според него промените в законите за службите целят да ги овладеят, като по този начин ще се повлияе и баланса между институциите.
Словесният сблъсък между Радев и управляващите: До какво ще доведе изострянето на тона
„Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите и службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени. Не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция“, заяви президентът.
Последвайте ни