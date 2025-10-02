Снимка: iStock
Коментар на Даниел Стефанов и Георги Лозанов
Поредният словесен сблъсък между управляващите и президента Румен Радев коментираха политологът Даниел Стефанов и медийният експерт доц. Георги Лозанов в "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Политическият проект на президента Румен Радев е в действие, смята Стефанов. Според него начинът на комуникация между президент и мнозинство се променя, тъй като президентът критикува мнозинството от позицията на партийната политика. Той смята, че Радев повишава градуса на недоволство в страната, за да спечели избиратели за своя бъдещ проект.
Лозанов е на мнение, че на този етап „Възраждане” са като фон, а проектът за президентска партия тръгва напред. Той смята, че такава формация ще бъде проруска.
Стефанов коментира, че такава лексика не помага на политиците, напротив – показва безсилие и липса на идеи. По негови думи от всички страни има изостряне на тона, нивото на общуване се сваля и се засилва езикът на омразата.
Според Стефанов от ПП-ДБ допускат грешка – смятат, че като радикализират общественото мнение по даден въпрос, това ще привлече избиратели. „През 2021 г. това не стана, сега са напът втори път да направят тази грешка”, допълни той. И подчерта, че когато се използва този метод, настроенията се превръщат в гласове за най-радикалните, а не за най-умерените на политическия терен.
Лозанов е на мнение, че агресивното говорене е подменило експертното. По негови думи ПП-ДБ са „вкарани в тази реторика” заради тона към тях.
