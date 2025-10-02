Снимка: iStock
Промените предвиждат ръководствата на службите да се назначават не с указ на президента, а с гласуване в парламента
Депутатите в Народното събрание се очаква да разгледат промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО, които уреждат начина, по който се избират ръководствата на трите агенции.
Припомняме, че на извънредно заседание на 18 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и прие промените с гласовете на управляващото мнозинство и "ДПС-Ново начало". Те предвиждат ръководствата на службите да се назначават не с указ на президента, а с гласуване в парламента.
На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС
Промените бяха внесени, след като президента отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр.Редактор: Дарина Методиева
