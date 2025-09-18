На първо четене Вътрешната комисия в НС прие, че председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от парламента, без подпис от президента.

Предложенията за промени бяха внесени вчера. Вносители са депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН.

Според действащото законодателство председателите на ДАНС и ДАР се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет, а ръководителят на ДАТО - се назначава от Кабинета.

Вчера стана ясно, че Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, с което приключи съгласувателната процедура с правителството.

Редактор: Ина Григорова