Предложенията за промени бяха внесени вчера
На първо четене Вътрешната комисия в НС прие, че председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от парламента, без подпис от президента.
Предложенията за промени бяха внесени вчера. Вносители са депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН.
Предлагат Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО„
Президентът отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС
Според действащото законодателство председателите на ДАНС и ДАР се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет, а ръководителят на ДАТО - се назначава от Кабинета.
Вчера стана ясно, че Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, с което приключи съгласувателната процедура с правителството.
