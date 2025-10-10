-
Коментар на Ваня Кастрева, Ива Екимова и Георги Иванов
В петък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха образователният експерт Ваня Кастрева, пиар експертът Ива Екимова и журналистът Георги Иванов.
Първата тема в предаването е опитът на ИТН да криминализира огласяването на лична информация, който мина на първо четене, но предизвика лавина от реакции и беше оттеглено.
След това гостите обсъдиха законопроекта, който гласи, че между 33 и 49 на сто от управленските позиции в държавните компании трябва да се заемат от жени.
Цялото предаване гледайте във видеото.
