Коментар на Катя Сунгарска, Радостина Николова и Богомил Николов

В понеделник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Катя Сунгарска, писателят Радостина Николова и икономистът Богомил Николов.

Първата тема в предаването е за изборите за общински съветници в Пазарджик. В село Огняново се стигна до граждански арест, след като полицията обискира 2 автомобила и предполагаеми купувачи на гласове.

След това гостите обсъдиха крехкото примирие в Газа, постигнато с посредничеството на САЩ. 

Редактор: Ивайла Митева

