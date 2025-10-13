В понеделник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Катя Сунгарска, писателят Радостина Николова и икономистът Богомил Николов.

Първата тема в предаването е за изборите за общински съветници в Пазарджик. В село Огняново се стигна до граждански арест, след като полицията обискира 2 автомобила и предполагаеми купувачи на гласове.

След това гостите обсъдиха крехкото примирие в Газа, постигнато с посредничеството на САЩ.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева