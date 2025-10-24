-
Коментар на Едуард Папазян, Яница Петкова и Симеон Матев
Над 2 милиона българи се затрудняват да вържат семейния бюджет. По данни на Евростат сме на второ място в Европа по дял на хората, които се чувстват бедни. По-бедни от нас се чувстват единствено гърците. Оказва се, че живеенето в собствен дом не е признак за богатство, защото 20% от българите не могат да го отопляват ефективно. Защо толкова много българи се чувстват бедни? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” журналистът Едуард Папазян, социологът Яница Петкова и климатологът Симеон Матев.
Втората тема, която обсъдиха тримата: Да се сложи ли край на сезонната смяна на часа?
Цялото предаване гледайте във видеото.
