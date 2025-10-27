Изгубено 6-годишно дете вдигна на крак служители на метрото в София. Инцидентът е станал на 25 октомври.

„Около 13.30 ч. служител, назначен на метростанция „Мизия” получава сигнал от граждани, че във влака се вози малко дете без родители. Колегата своевременно се качва, установява детето и се опитва да проведе разговор с него. То е видимо притеснено. Служителят се свързал с дежурните. Оттам му казват, че е получен сигнал от Първо районно управление от възрастна жена, че е изпуснала от поглед детето в центъра на града и то е избягало", обясни Станислав Ризов, началник на сектор “Метрополитен” към СДВР.

То е съпроводено и предадено на родителите си. Детето най вероятно е преминало с други граждани през турникетите и не е забелязано. Ризов уточни, че често има подобни случаи в метрото.

Редактор: Габриела Павлова