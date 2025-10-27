Снимка: БГНЕС
Светла Бонева: Възможно е „Лукойл Нефтохим Бургас" да затвори
Как ще се отрази влизането на България в еврозоната върху средствата във втория пенсионен стълб
Полицай N1 на Атланта Мирослав Петков в Телеграфно подкастът: Пътно нарушение издаде дрогата за 3 милиона долара
Русия тества нова крилата ракета "Буревестник", изстреля над 100 дрона срещу Украйна през уикенда
„Въздух за здраве": До 3000 смъртни случая годишно заради мръсния въздух в София
Община Самоков взе мерки срещу опасността от наводнения
То е забелязано от граждани
Изгубено 6-годишно дете вдигна на крак служители на метрото в София. Инцидентът е станал на 25 октомври.
„Около 13.30 ч. служител, назначен на метростанция „Мизия” получава сигнал от граждани, че във влака се вози малко дете без родители. Колегата своевременно се качва, установява детето и се опитва да проведе разговор с него. То е видимо притеснено. Служителят се свързал с дежурните. Оттам му казват, че е получен сигнал от Първо районно управление от възрастна жена, че е изпуснала от поглед детето в центъра на града и то е избягало", обясни Станислав Ризов, началник на сектор “Метрополитен” към СДВР.
То е съпроводено и предадено на родителите си. Детето най вероятно е преминало с други граждани през турникетите и не е забелязано. Ризов уточни, че често има подобни случаи в метрото.
Редактор: Габриела Павлова
