В последния ден от работната седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Сантра, спортистът Невяна Владинова и археологът проф. Николай Овчаров.

Първата от тях бе свързана с футболното хулиганство и агресията на агитките по стадионите. След това гостите обсъдиха и опасенията на българите за семейния им бюджет.

Редактор: Станимира Шикова