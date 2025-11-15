Поставяме началото на политика по отношение на санирането на еднофамилните къщи, които също заслужават да имат по-ниски сметки за ток, наред с многофамилните жилищни сгради. Финансирането ще бъде по линия на специално създаден фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи. Това обяви министър-председателят Росен Желязков в Тутракан.

Премиерът изтъкна, че първоначално фондът ще разполага със 100 милиона лева, като в последствие средствата могат да бъдат увеличени. Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, а всеки ваучер ще бъде в размер на 20 000 лева. Нашите усилия са насочени към това хората да имат повече комфорт и по-спокоен живот, изтъкна Желязков.

В Тутракан министър-председателят видя решението на сложен казус с жилищен блок, който заради компрометирана още при строителството ВиК система, е потънал с повече от 20 сантиметра в образувало се блато. Благодарение на бързата и навременна реакция на държавата блокът вече е не само укрепен, но и енергийната му ефективност е повишена.

Кметът на общината Димитър Стефанов изрази специална благодарност към тогавашния премиер Бойко Борисов, който веднага след появата на проблема, е разпоредил да бъдат отпуснати необходимите за целта средства. В жилищната сграда има 152 апартамента и живеят над 480 човека. В Тутракан почти всички административни сгради също са санирани. Премиерът Росен Желязков се ангажира и с решаването на проблема със сградата на МВР в града.

Редактор: Цветина Петкова