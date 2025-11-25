Снимка: БТА, архив
-
-
-
-
-
-
-
В средата на октомври делото не можа да започне, тъй като един от адвокатите не се яви
Втори опит за старт на делото срещу привържениците на партия "Възраждане", обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София.
Според прокуратурата през февруари тази година, при митинг срещу въвеждането на еврото, един от шестимата подсъдими блъскал входната врата на институцията, друг хвърлил възпламеняващ се предмет, а след това бутнал и полицай.
„Възраждане“ излезе на протест срещу еврото в няколко града
Камери от околните сгради са запечатали и как участник в протеста чупил стъкла и прозорец на централния вход. В средата на октомври делото не можа да започне, тъй като един от адвокатите не успя да се яви.Редактор: Дарина Методиева
