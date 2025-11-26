Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще бъде домакин на среща за техническото състояние на „Аспаруховия мост” във Варна. На нея ще присъстват представители на ресорните институции, включително местната власт.

Между първо и второ четене на държавния бюджет беше внесено предложение да бъде осигурено финансиране за обследване и изготвяне на технически проект за моста.

Според работна група на местно ниво за „Аспаруховия мост” без базова информация, изготвена на основата на обследване и технически проект, няма да може да се кандидатства по каквито и да било програми за финансиране. Обектът е важна транспортна връзка за Варна, както и за цяла Североизточна България.

Редактор: Ралица Атанасова