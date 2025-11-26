Омбудсманът Велислава Делчева призова за повече подкрепа за децата, семействата и уязвимите групи по повод приемането на проектите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Тя е изпратила становище до председателите на социалната и бюджетната комисия – Деница Сачева и Делян Добрев, съобщиха от пресцентъра на институцията, цитирани от БТА.

Делчева подкрепи увеличението на обезщетението за отглеждане на дете от 780 на 900 лв., както и стимула за майките да се върнат на работа чрез получаване на 75% от обезщетението през втората година. Въпреки това тя отбеляза, че сумата остава по-ниска от минималната работна заплата и продължава да затруднява семействата. Омбудсманът посочи, че в институцията постъпват множество жалби от майки, които поради липса на ясли, здравословни или други обективни причини не могат да се върнат на работа и са принудени да живеят с доход под минималната работна заплата.

Омбудсманът коментира още „непроменената и крайно недостатъчна държавна издръжка за деца“. Размерът на издръжката за деца, чиито родители не плащат присъдената издръжка, остава 100 лв. (51,2 евро), което е крайно недостатъчно за покриване на базови нужди.

„Помощите за деца с увреждания също остават непроменени вече трета година”, посочи още Делчева и настоя за тяхното ежегодно актуализиране. Според нея липсата на ежегодна актуализация води до неравнопоставеност спрямо пълнолетните лица с увреждания, чиито помощи растат ежегодно на база линията на бедност.

Омбудсманът смята за особено важни предложените промени чрез преходни разпоредби, които разширяват достъпа до електронното здравно досие и дават на Националния осигурителен институт (НОИ) допълнителни правомощия за иницииране на преразглеждане на влезли в сила експертни решения. Според Делчева тези промени, приети без обществено обсъждане, представляват непропорционална намеса в личния и здравен живот на хората с увреждания. Тя подчерта, че контролът върху медицинската експертиза не може да се осъществява за сметка на правата на уязвими групи.

Преди седмица парламентът прие на първо четене проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО), на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавния бюджет за 2026 г. Това са първите бюджети в евро. Предстои разглеждането на проектите на второ четене от бюджетната комисия в парламента тази седмица, след което текстовете да влязат за окончателно гласуване в пленарната зала.

