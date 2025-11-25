115 са общо предложенията за промени в бюджета преди второто му четене. От тях 96 са за промени на държавния бюджет, 12 предложения има за проекта на бюджета на Общественото осигуряване и 7 на сметката на Здравната каса.





Без да изброяваме всички 115 предложения, сред тях - от името на депутати от опозицията, са: фиксирани коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на администрацията в следващите години, по-висок праг за регистрация по ДДС, допълнителни пари за фитосанитарен контрол.

Управляващото мнозинство също има редица предложения за промени, включително преразпределение на парите за капиталова програма.

В сряда план-сметките влизат за второ четене в комисиите. Там ще бъдат обсъдени за първи път и всичките предложения за промени. В пленарната зала за окончателно гласуване бюджетите вероятно ще стигнат следващата седмица.

В същото време от утре започва серия от протести на синдикати. КТ „Подкрепа” свикват няколко последователни демонстрации - в сектор „Земеделие”, сектор „Здравеопазване” и на работещите в социалната сфера.

А вечерта пред Народното събрание на протест излиза част от опозицията, като към тях ще се присъединят и работодатели. Друга част от бизнеса, обаче се разграничи.

На финалната права преди второто четене на бюджета синдикатите отчитат частична победа.

„Чуха ни за НОИ, четири милиона евро, което ще доведе до 15% ръст на заплатите. Но, за съжаление, вчера на площада имаше много други структури, които останаха недофинансирани, които получиха много по-малко от 10 процента, даже някои под 5 процента”, коментира Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

По техни сметки обаче са необходими поне още 23 милиона за увеличение на заплатите в БДЖ, НАП, Агенцията по заетостта и тази за социално подпомагане. Според работодателите обаче няма никакъв смисъл да се дават такива пари за нереформирани системи, а освен това сметката ще се връчи на частния сектор.

„Ние имаме само за 2026 година планирано изземване на доход на работещите в реалния сектор от над 1 млрд. лева. Това се прави с презумпцията за пенсионната система, в която няма никакъв ред. Това, извинявам се, прилича на цирк, на пародия на бюджетна процедура”, казва Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Така от Асоциацията на индустриалния капитал аргументираха участието си в протеста утре.

Друга работодателска организации обаче - КРИБ се разграничи и няма да участва в общи протестни действия: „КРИБ заявява, че като национално представителна работодателска организация не може да се включи в протеста. КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели - за разлика от други организации, като КНСБ, например. КРИБ е заявила ясно критиките си срещу ключови предложения на Бюджет 2026”.

Според експерти счупеният диалог между държавата и социалните партньори е причината за протестните действия и на синдикати, и на работодатели.

„Диалог не се състоя, много е важно диалогът, колкото по-голям е диалогът, толкова по-добро е управлението. Никак не е маловажно голямото недоверие в големи системи в държавата”, коментира Христина Христова, бивш социален министър.

План-сметките на НЗОК и ДОО се очаква утре да бъдат разгледани в бюджетната комисия в парламента.