Изтече срокът за предложения между първо и второ четене в план-сметката на държавата за 2026 година. Припомняме, че той беше съкратен от 7 на 3 дни.

Очаква се в сряда първият бюджет в евро да влезе в ресорната комисия на Народното събрание. Депутатите трябва да разгледат парите на Общественото осигуряване и Здравната каса. Предвижда се минималната работна заплата да стане 620 евро, но управляващите залагат по-високи осигуровки.

България - на крачка от първия си бюджет в евро

Бюджетът стана обект на редица критики. След като социалните партньори не постигнаха съгласие по параметрите на план-сметката – синдикатите излязоха на протести, а работодателите потвърдиха, че също са готови да изразят недоволството си.

