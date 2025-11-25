Снимка: iStock
-
Михаил Кръстев: Приходите в бюджета са измама спрямо гражданите
-
Потребителската кошница е 100 лева по цени на едро
-
Васил Велев: Напрежението срещу Бюджет 2026 расте. Работодателските организации имат готовност за протест
-
Президентът на КНСБ: Недоволството у хората расте, организираме протест в понеделник
-
Влязоха в сила американските санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“
-
„Челюсти”: Разнобой между синдикати и бизнес за състоянието на българската икономика
Припомняме, че той беше съкратен от 7 на 3 дни
Изтече срокът за предложения между първо и второ четене в план-сметката на държавата за 2026 година. Припомняме, че той беше съкратен от 7 на 3 дни.
Очаква се в сряда първият бюджет в евро да влезе в ресорната комисия на Народното събрание. Депутатите трябва да разгледат парите на Общественото осигуряване и Здравната каса. Предвижда се минималната работна заплата да стане 620 евро, но управляващите залагат по-високи осигуровки.
България - на крачка от първия си бюджет в евро
Бюджетът стана обект на редица критики. След като социалните партньори не постигнаха съгласие по параметрите на план-сметката – синдикатите излязоха на протести, а работодателите потвърдиха, че също са готови да изразят недоволството си.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни