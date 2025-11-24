Политическата седмица преминава под знака на Бюджет 2026. Очаква се с голяма вероятност първият бюджет на България в евро да бъде гласуван именно през предстоящите дни. Часовникът тиктака – тази вечер изтича срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера. Припомняме, че този срок беше съкратен от 7 на 3 дни.

Финансовият министър: Бюджет 2026 отразява политическото безвремие през последните 4 години

Кой има право да внесе подобни промени? Това са парламентарните групи, народните представители или парламентарните комисии. При разглеждането на бюджета за настоящата година, от „Възраждане” бяха дали над 38 хил. предложения за поправки.

Очаква се план-сметката на Здравната каса, на Общественото осигуряване, както и големият национален бюджет да влязат за разглеждане в ресорната Бюджетна комисия. А след това – да се стигне и до окончателното гласуване в пленарната зала.

Редактор: Габриела Павлова