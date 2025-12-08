Снимка: iStock
Кои продукти са по-евтини и при кои има скок на цената
С 1 лев се е увеличила потребителската кошница за седмица, показват данните на едро от Комисията за стокови борси и тържища. Така тя вече струва 100 лева при 99 лева миналата седмица. Това отчетоха от комисията на редовния си брифинг.
На едро, за седмица цените си са повишили доматите с 31 ст, яйцата с 1 ст и пилешкото месо с 9 ст.
По-евтино купуваме тиквички, ябълки и брашно.
Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов обясни: „Седмицата беше с пазарно спокойствие без отклонения, няма процеси извън пазарната логика, напротив - има успокояване. Потребителската кошница се увеличава с 1 лев от 99 на 100 лева, това е индикативна стойност. Имаме нормално пазарно поведение, много стабилен пазар на световно и европейско ниво, стабилен пазар на зърнени храни.”Редактор: Цветина Петрова
