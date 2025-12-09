Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. е 1816,74 лв., допълват от институцията.

Единодушна подкрепа за проектобюджета на ДОО, има въздържали се за план-сметките на държавата и НЗОК

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г. Средният осигурителен доход за страната за септември 2025 г. беше в размер на 1882,97 лв.

Редактор: Цветина Петкова