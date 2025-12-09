Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - епидемиологът доц. Христиана Бацелова, педагогът Асен Александров и предприемачът Алекнандър Нуцов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема, по която дебатираха, беше за неспазените обещания към специалистите по здравни грижи, които няма да получат желаното увеличение на заплатите от догодина. По тази причина от утре здравните работници започват протести.

След това гостите коментираха изострените отношения между Вашингтон и Брюксел. Американският президент Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Европа. Повод за това стана наложената от ЕС глоба на социалната мрежа X на Илон Мъск за нарушаване на правилата за онлайн съдържание.

