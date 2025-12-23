Антикорупционната комисия – политическа бухалка или работеща институция? Трябва ли тя да бъде закрита, както днес предложи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” бизнес дамата Юлияна Дончева, предприемачът Таня Скринска и телевизионният водещ Иво Танев.

Втората тема на предаването, по която дискутираха тримата събеседници беше: Кои са лидерите на 2025 г., които дърпаха конците на събитията?