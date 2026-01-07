-
„На кафе“ с Десислава, Франциска Йорданова, Бети и Валери Божинов за рубриката „Вече играеш… Стоичков“
-
Сантиментално меню от детството на Венета Костова в „Черешката на тортата“
-
Блестяща игра и победа над Банкера в "Сделка или не"
-
Гугуткови предизвикват Русеви в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка ”: За Изборния кодекс и за депутатските заплати
-
На Ивановден в „На кафе“ с Ивана, Захари Карабашлиев и Милена Иванова - ЕА
-
Разочароваща и емоционална игра в "Сделка или не"
Темата коментираха Лара Златарева, Станислава Ризова и Димитър Маргаритов
Световни лидери обещават гаранции за сигурност и подкрепа за следвоенното възстановяване на Украйна. Същевременно анализатори подозират сделка между американския президент Доналд Тръм и руския Владимир Путин - Вашингтон взима Венецуела, а Русия получава картбланш за Украйна. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” актрисата и пиар на „Театъра на Българската армия" Лара Златарева, драматургът и музикален режисьор Станислава Ризова и юристът и дългогодишен председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.
Войната в Украйна: Какви са резултатите от срещите на Коалицията на желаещите
Втората тема в предаването беше за кризата с боклука в София. От днес още 6 района остават без сметопочистване заради изтичащи договори. Столичната община е в тежка ситуация, защото трябва да обяви кой ще чисти от утре, а не може да сключи договор с избраните нови изпълнители заради обжалване, което е в ход. На този фон от „Спаси София” настояват кметът да обяви извънредно положение и да поиска помощ от държавата.
Последвайте ни