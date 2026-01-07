Световни лидери обещават гаранции за сигурност и подкрепа за следвоенното възстановяване на Украйна. Същевременно анализатори подозират сделка между американския президент Доналд Тръм и руския Владимир Путин - Вашингтон взима Венецуела, а Русия получава картбланш за Украйна. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” актрисата и пиар на „Театъра на Българската армия" Лара Златарева, драматургът и музикален режисьор Станислава Ризова и юристът и дългогодишен председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

Войната в Украйна: Какви са резултатите от срещите на Коалицията на желаещите

Втората тема в предаването беше за кризата с боклука в София. От днес още 6 района остават без сметопочистване заради изтичащи договори. Столичната община е в тежка ситуация, защото трябва да обяви кой ще чисти от утре, а не може да сключи договор с избраните нови изпълнители заради обжалване, което е в ход. На този фон от „Спаси София” настояват кметът да обяви извънредно положение и да поиска помощ от държавата.