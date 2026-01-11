Предупреждения за студено време и за понеделник е в сила за цяла Северна България. Виждате кодовете на синоптиците за студено време. Освен на север от Стара планина, много студено ще бъде в Софийска област, София-град, Кюстендил и Перник.

А в Русе, заради ниските температури ще бъде неучебен ден в училищата, но детските градини ще работят.

На места в източната половина от страната все още ще има валежи от сняг, но до сутринта навсякъде ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°. Облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София – около минус 5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°.

Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до 3° на юг.

Редактор: Цветина Петкова