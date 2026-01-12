Републиканските пътища в страната са почистени и проходими, като движението се осъществява без въведени общи ограничения, но при зимни условия. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Към момента 424 машини продължават да работят на терен за почистване и обработка на пътните настилки.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да се съобразяват със зимната обстановка.

Снеговалеж продължава в редица области на страната, сред които Бургас, Велико Търново, Габрово, Перник, Русе, Сливен, Смолян и Стара Загора.

В област Монтана временно е ограничено движението за всички автомобили по третокласния път III-1011 в участъка между селата Мадан и Септемврийци. Причината е опесъчаване на пътното платно. Въведен е обходен маршрут през път III-101 Владимирово – Лехчево – Михайлово.

Заради снеговалеж и текущо почистване временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала“ и „Троянски“.

Влошените метеорологични условия в събота доведоха до падане на скална маса на третокласния път III-866 между селата Стойките и Широка Лъка, което наложи временното му затваряне. В неделя движението беше частично възстановено – двупосочно в една лента, като работата по разчистване на втората лента продължава. Шофьорите могат да използват и обходен маршрут: Асеновград – Пловдив – Кричим – Девин – Стойките и обратно. Движението в района се регулира от „Пътна полиция“.

Екипите на пътноподдържащите фирми продължават да работят за осигуряване на безопасно движение при зимни условия. При необходимост е възможно временно затваряне на отделни пътни участъци за допълнителна обработка със специални материали. Там, където има силен вятър, снегонавявания или намалена видимост, движението може временно да бъде ограничено до подобряване на условията.

От АПИ напомнят водачите да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия, да се движат със съобразена скорост, да избягват рискови маневри и да не изпреварват снегопочистващата техника. Автомобили без подходяща подготовка могат да блокират движението и да затруднят работата на машините.

