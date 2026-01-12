Предупреждения за студено време е в сила за цяла Северна България. Освен на север от Стара планина, много студено ще бъде в Софийска област, София-град, Кюстендил и Перник.

От Агенция „Пътна инфраструктура” апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат със съобразена скорост.

При необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Жълт код за мразовито време в цяла Северна България в понеделник

Редактор: Цветина Петкова