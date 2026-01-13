Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX стартира 2026 г. с двуцифрен ръст от 14,41% още в първата седмица на търговия след влизането на България в еврозоната. Индексът се повиши от 1156,43 до 1323,06 пункта, като паралелно се наблюдава рязко увеличение и на оборота с почти 184%. Сделките също се повишиха през изминалата седмица със 112,79% на годишна база.

Подобен паралел за повишаване на търговията може да бъде направен по време на друг ключов исторически момент от историята на страната – присъединяването на България към Европейския съюз. Данните в началото на 2007 година показват, че в първата седмица след приемането ни в ЕС SOFIX се покачва с 6,37% – от 1224,12 до 1302,81 пункта. Оборотите нарастват с 12,24% на годишна база, а броят на сделките се покачва двойно.

Координационният център към Механизма за еврото: Близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ

„Присъединяването към еврозоната поставя България в нова позиция на финансовата карта на Европа. Реакцията на пазара дори още в първия ден от търговията е показателна - SOFIX нарасна с 3,7% само за ден, а в следващите дни продължи със сходен темп. Това е ясен показател за дългосрочно натрупване на доверие, по-добрата пазарна инфраструктура и по-високата финансова информираност“, посочи изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов.

Възходящият тренд на оборота и основния индекс продължават и в първите дни на втората седмица от търговията в евро. Очакванията на пазарните участници са преминаването към евро да улесни достъпа на международните инвеститори и да подкрепи по-дълбоката интеграция на българския капиталов пазар.

Редактор: Цветина Петкова