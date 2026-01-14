Променя се в движението при пътен възел „Даскалово” край Перник, обявиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е провеждането на 32-рия Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“. Промените ще бъдат в сила от 16 ч. в петък, 16 януари, до 15 ч. в неделя, 18 януари.

В трите дни пътуващите по автомагистрала „Струма“ от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел „Даскалово“ към дясната лента на път I-6 Перник - Кюстендил. Трафикът от София по път I-1 Владая - Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел „Даскалово“ към лявата лента на път I-6 Перник - Кюстендил.

От събота до понеделник ще се въвежда реверсивно движение в участък с дължина 1 км в района на Драгичево. Между 15 и 20 ч. на 17 януари ще се осигуряват две ленти в посока София и една лента към Перник, с цел по-бързо и лесно придвижване на пътуващите от Перник. От 15 часа в неделя до 10 ч. в понеделник, 19 януари, отново ще бъдат обособени две ленти за автомобилите към София.

Редактор: Ина Григорова