-
Сметките за парно ще се изчисляват по нова формула
-
Спортни новини (14.01.2026 - обедна)
-
Ромската общност в България отбелязва Банго Васил
-
„Числата на седмицата”: Поколението на бейби бумърите - най-многобройното у нас
-
Отварят за скиори Витоша и Беклемето
-
Зърнопроизводител: Споразумение с държавите от Меркосур ще вкара опасни култури в ЕС
Маскирани мъже, жени и деца изпълниха улиците на пернишкото село, за да спазят традицията
Още от 7 часа в сряда в село Ноевци започнаха сурвакарските обиколки. Десетки жители, облечени в традиционни костюми и маски, тръгнаха по къщите в селото, за да танцуват и да наричат за здраве, берекет и плодородие.
Обичаят „Сурва“ е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и се пази жив в Пернишко. В маскарадната група на Ноевци участват хора от всички възрасти, като прави впечатление активното включване на много деца.
Сурвакари от Пернишко се събраха в Борисовата градина в столицата
„Емоцията е неописуема. Всички сме закърмени с този обичай и вълнението започва много преди самия празник“, сподели ръководителят на кукерската група Марино Весков. В момента в нея участват около 50 души, но се очаква до края на деня броят им да се удвои.
Празненствата в Ноевци ще завършат тази вечер, когато в 18:00 часа ще бъде запален традиционният сурвакарски огън.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни