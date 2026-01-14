Още от 7 часа в сряда в село Ноевци започнаха сурвакарските обиколки. Десетки жители, облечени в традиционни костюми и маски, тръгнаха по къщите в селото, за да танцуват и да наричат за здраве, берекет и плодородие.

Обичаят „Сурва“ е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и се пази жив в Пернишко. В маскарадната група на Ноевци участват хора от всички възрасти, като прави впечатление активното включване на много деца.

„Емоцията е неописуема. Всички сме закърмени с този обичай и вълнението започва много преди самия празник“, сподели ръководителят на кукерската група Марино Весков. В момента в нея участват около 50 души, но се очаква до края на деня броят им да се удвои.

Празненствата в Ноевци ще завършат тази вечер, когато в 18:00 часа ще бъде запален традиционният сурвакарски огън.

