Събитието се организира за четвърта година
За четвърта поредна година сурвакарски групи от Пернишко гостуват в столичния парк „Борисова градина“, за да представят характерната за Средна Западна България маскарадна обредност.
Проявата се осъществява с подкрепата на Община Перник и Столична община. Тя е част от съпътстващите инициативи преди Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“, който тази година отбелязва 60 години от първото си издание през 1966 г.
Над 12 000 участници на „Сурва“ в Перник (ВИДЕО+СНИМКИ)
Маскарадни групи от селата Сирищник (община Ковачевци), Долна Диканя (община Радомир), Големо Бучино (община Перник), Сопица (община Брезник) и град Земен ще покажат автентичния обичай „Сурва“ чрез дефиле с традиционни маски, костюми и ритуали.
"Сурвакарската група от село Големо Бучино е дошла в Борисовата градина, за да изгони злите сили и да донесе много здраве и берекет на столицата", заяви в "Събуди се" един от кукерите.
Мъжът посочи, че традицията трябва да бъде спазена и предадена на бъдещите поколения.
Повече по темата гледайте във видеото.
