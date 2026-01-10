За четвърта поредна година сурвакарски групи от Пернишко гостуват в столичния парк „Борисова градина“, за да представят характерната за Средна Западна България маскарадна обредност.

Проявата се осъществява с подкрепата на Община Перник и Столична община. Тя е част от съпътстващите инициативи преди Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“, който тази година отбелязва 60 години от първото си издание през 1966 г.

Маскарадни групи от селата Сирищник (община Ковачевци), Долна Диканя (община Радомир), Големо Бучино (община Перник), Сопица (община Брезник) и град Земен ще покажат автентичния обичай „Сурва“ чрез дефиле с традиционни маски, костюми и ритуали.

"Сурвакарската група от село Големо Бучино е дошла в Борисовата градина, за да изгони злите сили и да донесе много здраве и берекет на столицата", заяви в "Събуди се" един от кукерите.

Мъжът посочи, че традицията трябва да бъде спазена и предадена на бъдещите поколения.

Повече по темата гледайте във видеото.