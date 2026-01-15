-
„Ничия земя“: Социология на суеверието
"Съдебен спор" заради отвличане и насилствено подстригване
„На кафе“: Екзотично пътешествие до Филипините и Китайската стена
Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков
Благой Георгиев: Заради Христо Стоичков се подстригах нула номер
Христо Стоичков: Участниците във „Вече играеш… Стоичков“ трябва да знаят, че без подготовка и дисциплина няма прогрес
Тези теми коментираха Силвия Петкова, Лора Добрева и доц. Спас Спасков
Президентът избра „Алиансът за права и свободи” да получи последния шанс за нов кабинет в този парламент. От формацията обявиха, че ще приеме мандата. А така вероятно процедурата ще се забави. Междувременно, депутатите се заеха ударно да променят закон след закон - за цените, за лихвите по кредитите, за комисиите и разбира се, за начина на гласуване. Популизъм или грижа за хората са тези решения? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” адвокатът Силвия Петкова, рекламният експерт Лора Добрева и бившият директор на „Пирогов” доц. Спас Спасков.
Втората тема, по която дискутираха събеседниците, е свързана с проблемите с боклука в София.
Редактор: Ина Григорова
