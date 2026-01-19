В първия ден от работната седмица гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - финансовият експерт Рени Миткова, журналистът Винсент Тановски и предприемачът Ричард Алибегов, изразиха своите позиции по няколко теми.

По време на първия разговор те обсъдиха има ли спекула с цените във фризьорските салони. След това коментираха класацията на „Как се пише“, които определиха кои са думите на 2025 година.

Редактор: Габриела Павлова