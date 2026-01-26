-
„На кафе“ с Асен Кукушев, Цветомир Иванов и народните певици Ива и Велислава Костадинови
-
Забавна игра в "Сделка или не"
-
Веселяците срещу Лисичкови в "Семейни войни"
-
Стари бабини рецепти, раци и хайвер с Раду Шуляк от „Игри на волята“ в „Черешката на тортата“
-
Гала: Не съм загубила искреното си любопитство към света
-
„Ничия земя“: Диагноза анорексия
Коментар на Ива Иванова – Ивка Бейбе, Руслана Петрова и Георги Янакиев
В първия работен ден на седмицата гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - инфлуенсърът Ива Иванова – Ивка Бейбе, пиар експертът Руслана Петрова и музикантът Георги Янакиев, изразиха своите позиции по няколко теми.
Първата от тях е свързана с ратификацията на участието на България в Съвета за мир.
След това гостите обсъдиха и кои са най-търсените и най-добре платените специалности на Трудовата борса?
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни