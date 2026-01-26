Обрат с членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Документът, подписан от министър-председателя в оставка Росен Желязков, няма да бъде внесен за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание. Решението е на Външното ни министерство. Промяната в позицията доведе и до вълна от реакции.

Припомняме, че в рамките на икономическия форум в Давос България стана част от учредителите. След това Желязков обяви, че още през следващата седмица в парламента ще бъде внесен ратификационен законопроект, за да може присъединяването да влезе в сила.

България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Впоследствие обаче външният министър в оставка Георг Георгиев отхвърли този сценарий и заяви, че решението трябва да бъде оставено на следващия парламент.





Това предизвика реакцията на най-голямата опозиционна партия. От ПП-ДБ излязоха с позиция. В социалната мрежа X съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов написа "ГЕРБ разбраха каква глупост са направили по поръчка на Пеевски и след няколко дни "мазане" се отказаха от ратификацията на хартата на "Съвета за мир" на Тръмп. Но това, че маргинализираха България в Европа и загубиха правото на европейската си претенция, не може да се върне".





Реакция на решението дойде и от "ДПС-Ново Начало". Председателят определи днешното решение на МВнР като лош дипломатически ход. Според лидера на формацията Делян Пеевски отлагането на ратификацията буди недоумение и е негативен сигнал към международните ни партньори. И още – ако ратификацията не бъде внесена, от парламентарната група от своя страна ще внесат проект за решение на Народното събрание, с който да задължат правителството да го направи.





От катедрата по международни отношения на Софийския университет излязоха с позиция, че подписването на хартата за Съвета за мир е в противоречие с договора за функциониране на Европейския съюз и с устава на ООН. Но това, че премиерът в оставка Росен Желязков е бил упълномощен от МС да го подпише, не противоречи на Конституцията.

"За да се даде мандат за такова подписване, мнозинството е било "за" това, така че може би трябва да вярваме на това, което се казва. Не мисля, че ще се спекулира с такава тема", смята конституционалистът доц. Христо Орманджиев.