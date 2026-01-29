В ефира на „Здравей, България” редакторът на социалните мрежи на NOVA Мари Харитова представи най-гледаните клипове за януари.

Темата, която най-много интересува гражданите, е влизането ни в еврозоната. Потребителите на TikTok развиха конспиративни теории за евромонетите и защо някои от тях се привличат от магнит.

Един от клиповете с от най-много гледания за първия месец на годината, е и този от изявлението на Румен Радев, когато на 19 януари обяви, че подава оставка като президент.

Друга гореща тема сред онлайн потребителите е и подписването на договора за членство на България в Съвета за мир, създаден от Тръмп.

