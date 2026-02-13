"Има държавен чадър и над сектата от "Петрохан". Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Има чадър над всякакви такива видове секти и организации. Ако няма държавен чадър, как може да съществуват? Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли виждаме това?", попита Костадинов. По думите му ДАНС и Прокуратурата са безполезни.

"Виждате, че от ПП-ДБ обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ е тумор в българската политическа система, но пък е важен коалиционен партньор на ГЕРБ. Борисов неведнъж се е изказвал ласкаво за тях, особено за ДБ. Аз попитах дали е имало известни политици, които са ходили в хижа "Петрохан". Отговорът беше, че тече разследване. Дни по-късно Борислав Сандов и Васил Терзиев си признаха, че са ходили във вилата. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група", допълни лидерът на "Възраждане".

Той коментира и интервю на председателя на изселническата организация „Бултюрк“ Рафет Улутюрк пред БНР, който открито заявява, че турците ще подкрепят партията на Румен Радев. "Ден или два по-късно секретарката на бившия президент - Йотова, наложи вето върху промените в Изборния кодекс, а Радев даде мандата за служебно правителство на АПС. Призоваваме българските граждани да преценят всички действия на всички партии - очевидно има зависимости, но и очевидно българският народ може да реши дали да ги отстрани от обществото", заяви още Костадинов.

ВСИЧКО ЗА СЛУЧАЯ „ПЕТРОХАН” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева