"Има държавен чадър и над сектата от "Петрохан", и над групировката КУБ". Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Има чадър над всякакви такива видове секти, организации. Ако няма държавен чадър над тази организация и над тази престъпна групировка КУБ, как може да съществуват? Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли го виждаме това", попита Костадинов. По думите му ДАНС и прокуратурата са безполезни.

"Виждате, че от ПП-ДБ обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ е тумор в българската политическа система, но пък е важен коалиционен партньор на ГЕРБ. Борисов неведнъж се е изказвал ласкаво за тях, особено за ДБ. И попитах, дали е имало известни политици, които са ходили в хижа "Петрохан". Отговорът е, че тече разследване. А дни по-късно Борислав Сандов и Васил Терзиев си признаха, че са ходили във вилата. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група", допълни Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" коментира и интервю на председателя на изселническата организация „Бултюрк“ Рафет Улутюрк пред БНР, който открито заявява, че турците ще подкрепят партията на Румен Радев. "Ден или два по-късно "секретарката на бившия президент" - Йотова - наложи вето върху промените в ИК, а Радев даде мандата за служебно правителство на АПС. Призоваваме българските граждани да преценят всички действия на всички партии - очевидно има зависимости, но и очевидно българският народ може да реши дали да ги отстрани от обществото", заяви още Костадинов.

