-
AZIS между любовта и омразата: Рачков и Геро са си въобразили, че всичко се върти около тях
-
„Да хванеш гората”: Известна българска спринтьорка открива живота на село
-
Евгени Генчев: Всичко в живота ни се случва заради любовта или липсата ѝ
-
„Събуди се“: САЩ и Израел нападнаха Иран. Техеран отговори с удари в няколко държави. Какво следва?
-
Теодор Венков-Чикагото – от Арената на „Игри на волята“ до Кухнята на Ада в Hell’s Kitchen
-
Майсторът на маските Дънди: Чест и удоволствие е да те поканят в „Като две капки вода“
-
Новото риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” стартира тази вечер по NOVA
Коментар на Левена Лазарова, Явор Гечев и Николай-Емил Шопов
В сряда в студиото на „Пресечна точка” гостуват общественикът Левена Лазарова, защитникът на животните Явор Гечев и имотният инфлуенсър Николай-Емил Шопов.
Първата тема, която коментаторите обсъдиха, въпроса има ли задействана перация по сплашване на служебния вътрешен министър Емил Дечев?
Дискусията продължи с посланията в речта "За състоянието на Съюза" на Доналд Тръмп пред Конгреса.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни