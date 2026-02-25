В сряда в студиото на „Пресечна точка” гостуват общественикът Левена Лазарова, защитникът на животните Явор Гечев и имотният инфлуенсър Николай-Емил Шопов.

Първата тема, която коментаторите обсъдиха, въпроса има ли задействана перация по сплашване на служебния вътрешен министър Емил Дечев?

Дискусията продължи с посланията в речта "За състоянието на Съюза" на Доналд Тръмп пред Конгреса.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова