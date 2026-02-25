Президентът Доналд Тръмп произнесе рекордно дълга реч „За състоянието на Съюза”. В продължение на 1 час и 47 минути той приветства „златната ера на Америка“ и направи всичко възможно, за да убеди сънародниците си, че икономиката е по-силна, отколкото мнозина от тях смятат.

Тръмп: Всяка страна, която иска да си играе с нас, ще получи още по-високи мита

Тръмп се похвали с редица успехи и нарече демократите „луди хора", които унищожават страната.

Тръмп заяви, че в 13-те месеца, откакто се е върнал на поста си, е превърнал САЩ от държава в криза в „най-горещата страна" на света. „Америка отново е уважавана, може би както никога досега", смята президентът.

Той отдели време за глобални теми, като призова за край на войната в Украйна и припомни, че е успял да сложи край на общо 8 конфликта по света. Тръмп запази острия си тон към Техеран, като намекна за смяна на режима и обвини лидерите на страната, че не са се отказали от ядрените си амбиции и са създали ракети, които могат да достигнат до Съединените щати. „В момента преговаряме с тях, но все още не сме чули онези тайни думи: „Ние никога няма да имаме ядрено оръжие“, подчерта президентът.

Президентът беше посрещнат с бурни аплодисменти от републиканците. В знак на протест срещу политиката на Белия дом в залата не присъстваха мнозина демократи.

„Нашата нация се завърна – по-голяма, по-добра, по-богата и по-силна от всякога. Този 4 юли ще отбележим два века и половина свобода и триумф, прогрес и независимост в най-невероятната и изключителна нация, съществувала някога на Земята. И все още нищо не сте видели. Ще ставаме все по-добри и по-добри. Това е златната ера на Америка”, каза Тръмп.

„Днес границите ни са сигурни, духът ни е възстановен, инфлацията спада, доходите нарастват бързо, икономиката процъфтява както никога досега”, смята президентът.

Тръмп представи и редица изненадващи гости в залата, сред които американски военни, бивш политически затворник от Венецуела и златните медалисти от отбора по хокей на Съединените щати.