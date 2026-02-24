Американският президент Доналд Тръмп предупреди държавите по света да не се отклоняват от клаузите на наскоро договорените търговски споразумения със САЩ, след като американският Върховен съд отмени глобалните му мита. Тръмп заплаши, че ако го сторят, ще им наложи още по-високи мита, съгласно други търговски закони.

"Всяка страна, която иска да си играе игрички с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които ограбваха САЩ години и дори десетилетия, ще се изправят пред още по-високи мита от договорените наскоро. КУПУВАЧО, БЪДИ НАЩРЕК!", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Президентът посочи, че решението на Върховния съд не засяга способността му да използва мита съгласно други правни разпоредби "по много по-мощен начин". Той намекна, че САЩ може да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности.

"Като президент, не е нужно да се връщам в Конгреса, за да получа одобрение за тарифите. То вече е получено, под много форми, отдавна! Те бяха потвърдени и от нелепото и лошо формулирано решение на Върховния съд", добави Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова